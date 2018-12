Opnieuw felle protesten in Frankrijk

Bij nieuwe demonstraties van de ‘gilets jaunes’ (gele hesjes) in Parijs is het weer tot plunderingen en confrontaties met de politie gekomen. Net als bij eerdere betogingen werden ook nu auto’s in brand gestoken en winkels beroofd.

Demonstranten wierpen her en der barricades op. Bij confrontaties tussen de betogers en de ordetroepen zijn in Parijs zeker 55 gewonden gevallen.

Livebeelden Parijs

Ook in België en Nederland gingen mensen in gele hesjes de straten op, maar de grootste demonstraties waren in Frankrijk, en wel voor het vierde weekend achter elkaar. In het hele land waren in de middag ruim 31.000 mensen op de been, van wie 8000 in Parijs, meldden Franse media op gezag van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Landelijk zijn ruim zevenhonderd mensen opgepakt.

De politie greep in de Franse hoofdstad harder in dan tijdens de vorige onlusten, met snelle en massale arrestaties. De ordetroepen in Parijs gebruikten rubberkogels en traangas om de actievoerders uiteen te drijven.

In heel Frankrijk betogen mensen tegen de daling van de koopkracht en tegen de regering van president Macron, die daar verantwoordelijk voor zou zijn. De ‘gele hesjes’ blokkeerden ook snelwegen, onder meer de A6 ten noorden van Lyon.

In Brussel kwamen volgens de politie ongeveer duizend man in actie en dat leidde hier en daar tot confrontaties met de politie. Enkele honderden mensen zijn aangehouden, meldde de politie. Eind van de middag keerde ook daar de rust weer terug.

