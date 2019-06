Opnieuw een bevende Angela Merkel

De Duitse bondskanselier Angela Merkel is voor de tweede keer in twee weken tijd bevend waargenomen. Dit keer was het op donderdag toen ze president Frank-Walter Steinmeier ontmoette, bleek uit beelden van persbureau Reuters.

Het incident deed zich voor tijdens de installatie van de nieuwe minister van Justitie, Christine Lambrecht (SPD), in Schloss Bellevue. De 64-jarige herstelde zich toen ze aansluitend een klein ommetje maakte, meldde een DPA-fotograaf die het tafereel had vastgelegd. Merkel kreeg een glas water aangeboden dat ze niet accepteerde.

Op 18 juni werd Merkel ook trillend gezien toen ze een ontmoeting had met de bezoekende Oekraïense president Volodimir Zelenski, maar later zei ze dat ze zich beter voelde na het drinken van een paar glazen water. Berlijn is momenteel in de greep van een hittegolf.

Ongerustheid over trillende Merkel

Regeringswoordvoerder Steffen Seibert zei op vragen over de mogelijke gevolgen van het recente incident, ook voor de geplande reis van Merkel naar de G20-top in Japan: „Alles verloopt zoals gepland. Het gaat goed met de bondskanselier.”