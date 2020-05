Opnieuw een aardbeving in Nieuw-Zeeland

Het Noordereiland van Nieuw-Zeeland is dinsdag opnieuw opgeschrikt door een aardbeving. Die had volgens de nationale seismologische dienst Geonet een kracht van 5,2. Maandag was er ook al een beving, met een kracht van 5,8. Er zijn nog geen berichten over schade.

De beving had plaats op een diepte van 32 kilometer. Het epicentrum lag 30 kilometer ten noordwesten van de stad Levin die vlakbij hoofdstad Wellington ligt.

Nieuw-Zeeland ligt in de ‘Ring of Fire’, met veel vulkanisme en aardbevingen. Een beving van 6,3 trof Christchurch in 2011 met 185 doden tot gevolg. Een van 7,8 zorgde op het Zuidereiland voor een enorme verwoesting in en rond de stad Kaikoura. De schade liep in de honderden miljoenen.