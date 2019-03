Opnieuw duizenden demonstranten in Algerije

In Algerije zijn dinsdag opnieuw duizenden demonstranten de straat opgegaan uit protest tegen president Abdelaziz Bouteflika. De demonstranten verzamelden zich in het centrum en keerden zich tegen het verlengen van Bouteflika’s ambtstermijn.

De in slechte gezondheid verkerende 82-jarige president had maandag verklaard dat hij afstand doet van zijn kandidatuur voor een vijfde termijn. Maar tegelijkertijd schortte hij de presidentsverkiezingen op die waren gepland voor 18 april. Door deze ‘truc’ blijft hij daarom feitelijk langer in zijn ambt.

Algerije beleeft de grootste protesten in meer dan twintig jaar. Afgelopen vrijdag gingen naar schatting maar liefst zo’n 3 miljoen mensen de straat op. In een voorgelezen bericht aan de natie zei Bouteflika dat een nationale conferentie hervormingen zou moeten bespreken en een nieuwe grondwet moet opstellen.