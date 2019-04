Opnieuw doodstraf voor Canadees in China

China heeft opnieuw een Canadees voor drugshandel ter dood veroordeeld. Een rechtbank in de stad Jiangmen in het zuiden van China vonniste de Canadees Fan Wei en een man genaamd Wu Ziping, wiens nationaliteit niet werd genoemd, tot de doodstraf.

Ze zouden de leiders van een bende zijn geweest die zich bezighield met productie en handel in drugs. In totaal werden elf mensen veroordeeld, onder wie een Amerikaan en vier Mexicanen, die een levenslange gevangenisstraf kregen.

In januari veroordeelde een Chinese rechtbank de Canadees Robert Lloyd Schellenberg ter dood voor drugshandel nadat hij in eerste instantie vijftien jaar gevangenisstraf had gekregen. In China worden veroordeelde drugssmokkelaars geconfronteerd met lange gevangenisstraffen of de doodstraf.

Canada en China liggen momenteel op ramkoers met elkaar. Dat werd begin december aangewakkerd door de aanhouding van de financiële topvrouw van de Chinese telecomgigant Huawei, Meng Wanzhou, in Canada. De dochter van Huawei-oprichter Ren Zhengfei wordt in de VS beschuldigd van bankfraude in samenhang met schending van sancties tegen Iran.

Sindsdien zijn twee Canadezen gearresteerd in China, beschuldigd van betrokkenheid bij activiteiten die „de nationale veiligheid in gevaar brengen”.