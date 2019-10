Opnieuw doden in onrustig Bagdad

Vijf mensen zijn zaterdag omgekomen tijdens nieuwe botsingen tussen demonstranten en politie in de Iraakse hoofdstad Bagdad. Dat vertelden politie en medische bronnen aan persbureau Reuters. De avondklok in Bagdad was zaterdag opgeheven.

Het is al dagen onrustig in de hoofdstad en andere steden vanwege antiregeringsprotesten. Er zijn vele tientallen doden gevallen, hoofdzakelijk demonstranten die aan schotwonden zijn overleden. Volgens persbureau AFP was het zaterdag behalve in Bagdad ook weer onrustig in een paar zuidelijke steden.

De protesten richten zich tegen de regering van premier Adel Abdul Mahdi. De betogers zijn boos over de werkloosheid, het uitblijven van voorzieningen als water en elektriciteit en wijdverbreide corruptie. In totaal werden al honderden demonstranten aangehouden.