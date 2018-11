Het barre herfstweer is nog niet voorbij in Italië. Donderdag zijn daardoor opnieuw twee mensen om het leven gekomen. De auto waarin ze zaten werd verpletterd door een omvallende boom. Het ongeluk gebeurde bij het plaatsje Lillianes, in Valle d’Aosta, ten noorden van Turijn.

Een reddingshelikopter was snel ter plekke, maar de arts kon slechts vaststellen dat de personen in de wagen waren overleden. Het dodental door noodweer in Italië is opgelopen tot zeker veertien.