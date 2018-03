Opnieuw doden door lawine in Franse Alpen

Lawines hebben dit weekend in Frankrijk het leven gekost aan meerdere mensen. Zeker twee personen kwamen zondag om het leven bij de gemeente Vallorcine in de Alpen, bericht radiozender Franceinfo. In de regio Savoye wordt een persoon vermist.

Zaterdag stierven twee Spaanse skiërs nadat ze in de Franse Pyreneeën waren meegesleurd door de sneeuwmassa. Een slachtoffer overleed ter plekke, een tweede persoon in het ziekenhuis. Door een lawine in de Franse Alpen vielen vrijdag vier doden.

Minister Gérard Collomb (Binnenlandse Zaken) heeft wintersporters opgeroepen voorzichtig te zijn en de instructies van de autoriteiten te volgen.