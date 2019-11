Opnieuw doden bij protesten Irak

Bij de al dagen durende zitblokkade in de Iraakse havenstad Umm Kasr hebben veiligheidstroepen dinsdag met scherp geschoten en traangas ingezet. Zeker vier demonstranten kwamen daar volgens ooggetuigen bij om het leven, zo’n honderd anderen raakten gewond.

De bedrijvigheid in de haven is ernstig gehinderd door de blokkade die sinds donderdag gaande is. De actie maakt deel uit van de protesten tegen de regering in Irak sinds begin oktober.

De Iraakse regering heeft inmiddels het internet afgesloten, zegt de NetBlocks-organisatie. Slechts ongeveer 20 procent van de gebruikers heeft nog toegang, miljoenen zijn van internet afgesneden in Bagdad en andere delen van het land, aldus de organisatie. Als onderdeel van deze „bijna volledige afsluiting” zijn ook sociale netwerken en berichtendiensten niet langer beschikbaar. NetBlocks volgt internettoegang wereldwijd.