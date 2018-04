Opnieuw dodelijke aanslagen Boko Haram

De islamitische terreurorganisatie Boko Haram heeft opnieuw zelfmoordaanslagen gepleegd in Maiduguri, de grootste stad in het noordoosten van Nigeria. Vijf personen bliezen zich op en namen vier burgers mee in de dood. Verscheidene omstanders zijn gewond geraakt. Dat hebben de plaatselijke autoriteiten vrijdag tijdens een op tv uitgezonden persconferentie bekendgemaakt.

Volgens de politie waren onder de daders zeker twee vrouwen. De jihadisten arriveerden in auto’s. Er zou ook geschoten zijn. Een ooggetuige vertelde dat tal van bewoners uit de buurt in paniek zijn gevlucht. Boko Haram is verantwoordelijk voor de dood van ten minste 20.000 mensen in de regio sinds 2009.