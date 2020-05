Opnieuw daling aantal coronadoden in de VS

In de Verenigde Staten zijn in de afgelopen 24 uur 532 coronadoden gerapporteerd. Dat blijkt uit cijfers van de Johns Hopkins Universiteit in Baltimore. Het dagelijkse dodental ligt lager dan een dag eerder, toen er 638 doden als gevolg van het coronavirus werden geregistreerd. Zaterdag stierven nog 1227 Amerikanen.

Volgens de meest recente cijfers zijn in de VS sinds het begin van de corona-uitbraak 98.218 mensen overleden aan het virus. Dat is het hoogste dodental ter wereld. Tot nu toe hebben ruim 1,66 miljoen Amerikanen het virus opgelopen.

In Braziliƫ stierven het afgelopen etmaal meer mensen aan het longvirus dan in de Verenigde Staten, namelijk 807. Het Zuid-Amerikaanse land is het epicentrum van de virusuitbraak in Latijns-Amerika en telt inmiddels meer dan 23.000 doden.