Opnieuw coronademonstraties in Zuid-Duitse plaats Konstanz

Honderden Duitsers hebben zondag in de zuidelijke plaats Konstanz opnieuw gedemonstreerd tegen de gezondheidsmaatregelen van de federale overheid in verband met de corona-epidemie. De actiegroep Querdenken (Dwarsdenken) had opgeroepen tot de betoging en maakt zich in het bijzonder boos om de mondkapjesplicht.

Querdenken, een allegaartje van boze burgers, complotdenkers en activisten van uiteenlopende pluimage, had zaterdag al een menselijke keten georganiseerd. Daaraan deden volgens de politie zo’n 11.000 personen mee. Van een onafgebroken mensenketen die, zoals Querdenken had gewild, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Liechtenstein doorkruiste, kwam het bij lange na niet.

Zondag demonstreerden de betogers met spandoeken en protestborden. „We zijn met velen, en we zijn met steeds meer”, sprak organisator Gerry Mayr. Hij zei geen „mondkapjesmensen” meer te willen zien en zei dat de corona-maatregelen volgens hem onhoudbaar zijn. Voorstanders van de overheidsmaatregelen hadden juist tot tegendemonstraties opgeroepen. Volgens de politie bleef het karakter van de manifestaties vreedzaam.

Aan de protestactie op zondag deden tegen het middaguur zo’n 500 mensen mee, aldus de politie. Hoewel bijna geen enkele betoger een mondkapje droeg, namen de meeste demonstranten wel de 1,5 meter afstand in acht. Voor de hele dag waren zo’n 4500 demonstranten aangemeld, van wie een deel in de namiddag door de stad aan de Bodensee trekt. Behalve een mis, livemuziek en een toespraak van Querdenken-initiatiefnemer Michael Ballweg staat er ook een vuurwerkshow op het programma.