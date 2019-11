Opnieuw brand in Japans monument

Bij een brand in Centraal-Japan is maandag opnieuw een bouwwerk dat op de Werelderfgoedlijst van UNESCO staat beschadigd geraakt. Vorige week ging het monumentale Shuri-kasteel op het eiland Okinawa in vlammen op.

Dit keer brak er brand uit in een historisch dorp met huizen in de traditionele gassho-zukuri-stijl. De schade is volgens de lokale brandweer echter miniem. Zeker een van de historische woningen raakte beschadigd door de vlammen. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekendgemaakt.

Het dorp ligt in de prefectuur Gifu, in het midden van Japan. De huizen zijn zo’n vierhonderd jaar oud en staan bekend om hun rieten daken.