Opnieuw brand bij chemische fabriek Houston

Bij een chemische fabriek in de buurt van Houston is opnieuw brand ontstaan. Op beelden van CNN is te zien hoe brand en zwarte rook uit het gebouw komt. In dezelfde fabriek waren eerder al explosies.

De ontploffingen werden veroorzaakt doordat de koeling was uitgevallen nadat orkaan Harvey voor overstromingen had gezorgd en daardoor de stroom uitviel. Verschillende agenten lieten zich daarna controleren vanwege het inademen van giftige dampen.

Het Franse chemiebedrijf Arkema gaf toen al aan dat het gevaar nog niet was geweken. Omwonenden in een straal van 2,4 kilometer zijn geëvacueerd.

De fabriek ligt in Crosby, 40 kilometer ten noordoosten van Houston. In de fabriek worden organische peroxides gemaakt die worden gebruikt bij de productie van onder meer kunsthars, polystyreen en verf.