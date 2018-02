Opnieuw bomaanslag op Libische moskee

Libië is opnieuw opgeschrikt door een bomaanslag op een moskee in de havenstad Benghazi. Daardoor kwamen de imam en een bezoeker van het gebedshuis om het leven. Er vielen tientallen gewonden, van wie een aantal er slecht aan toe is. Het ministerie van Gezondheidszorg deelde vrijdagavond mee dat in totaal 147 mensen letsel hebben opgelopen.

Volgens de lokale autoriteiten zat de springstof verstopt onder de kansel van de moskee in de wijk al-Majouri. De bom is vermoedelijk van afstand met een mobiele telefoon tot ontploffing gebracht. Wie verantwoordelijk is voor de aanslag is niet bekend. Twee weken geleden werden door twee terreurdaden met explosieven in Benghazi 33 mensen gedood