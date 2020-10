Opnieuw avondklok ingesteld in Philadelphia

Voor de tweede keer deze week is de avondklok in de Amerikaanse stad Philadelphia ingesteld om nieuwe plunderingen en rellen te voorkomen. Ook zijn troepen van de Nationale Garde ingezet na dagen van onrust nadat de politie een zwarte man doodschoot.

Protesten liepen uit de hand nadat de politie in de stad een 27-jarige zwarte man met psychische problemen had doodgeschoten. De man had politie-instructies om een mes te laten vallen genegeerd. Er braken plunderingen uit en het kwam tot botsingen met de politie. Woensdag maakte een avondklok een einde aan de onrust, een dag later werd die opgeheven.

De nieuwe avondklok werd vrijdag ingesteld omdat lokale autoriteiten vrezen dat het dit weekend weer uit de hand loopt en geldt van 21.00 tot 06.00 uur voor de gehele stad. „Gedurende deze tijd mogen mensen alleen hun huis verlaten om te gaan werken, medische of noodhulp te zoeken of een stembiljet af te geven”, staat in een verklaring.

Burgemeester Jim Kenney zei op Twitter dat de troepen van de Nationale Garde zullen worden gestuurd naar „belangrijke overheidsgebouwen of andere infrastructuur en mogelijk naar andere belangrijke gebieden zoals commerciële corridors”.

57 agenten raakten gewond door de ongeregeldheden die deze week ontstonden. Een van hen is er slecht aan toe, zei een politiewoordvoerder. Tijdens de onrust op maandag en dinsdag zijn 210 mensen gearresteerd. Volgens de autoriteiten waren meer dan duizend mensen dinsdagnacht betrokken bij de plunderingen.