Opnieuw arrestaties rond G7-top in Biarritz

Opnieuw heeft de politie bij protesten rond de G7-top in het Zuid-Franse Biarritz meerdere arrestaties verricht. 19 mensen werden zondag aangehouden, van wie 17 in hechtenis zijn genomen, meldt de Franse radiozender Franceinfo op basis van de lokale autoriteiten.

De arrestaties werden verricht in Biarritz en de naburige plaatsen Bayonne en Hendaye. Daar waren zaterdag ook al ordeverstoringen geweest. In Bayonne zette de politie toen de traangas en waterkanonnen in tegen de actievoerders die met stenen gooiden. 68 mensen werden die dag aangehouden, van wie ongeveer de helft op het politiebureau is vastgezet.

Voor de beveiliging van de top in Biarritz zeggen de autoriteiten 13.000 militairen en agenten te hebben ingezet.