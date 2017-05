Opnieuw arrestaties na aanslag Manchester

De Britse politie heeft zondag opnieuw twee verdachten aangehouden in verband met de zelfmoordaanslag in Manchester. In de avonduren werd een 19-jarige man gearresteerd in Gorton in het oosten van de stad.

Eerder op de dag werd in een wijk in het zuidwesten een mogelijke handlanger van 25 opgepakt „op verdenking van misdrijven in strijd met de wet op terrorisme” zei de politie van Manchester in een verklaring. Ook een woning is doorzocht in het zuiden van de stad.

In totaal zijn nu vijftien personen gearresteerd in verband met de terreuraanslag, waarbij 22 mensen om het leven kwamen. Twee van hen zijn vrijgelaten, terwijl dertien mannen in bewaring blijven voor ondervraging.

Volgens de Britse minister van Binnenlands Zaken Amber Rudd bestaat, ondanks alle arrestaties en verlaging van het risiconiveau, nog altijd kans dat er leden van het netwerk van Salman Abedi, die zich opblies in de foyer van de Manchester Arena, vrij rondlopen. „Dat is mogelijk. De operatie is nog in volle gang”, zei ze op de BBC-tv.