Opnieuw arrestatie Britse dodentruck

De Britse politie heeft een nieuwe arrestatie verricht in verband met de vondst van 39 doden in een vrachtwagen vorige maand in Essex. Het gaat om een 23-jarige Noord-Ier.

Met de arrestatie zitten nu dertien mensen vast in verband met de zaak, waarvan tien in Vietnam. Alle slachtoffers van het truckdrama, 38 volwassenen en een tiener, hebben de Vietnamese identiteit.

De vrachtwagen werd ontdekt op een industrieterrein in de plaatst Grays, ten oosten van Londen, en was via het Belgische Zeebrugge naar Engeland gekomen. De chauffeur van de truck, een 25-jarige Noord-Ier, werd direct gearresteerd. Een 23-jarige landgenoot die vermoedelijk de trailer naar Zeebrugge bracht, zit ook vast.

De Britse justitie zoekt nog naar twee broers uit Noord-Ierland.