Opnieuw aardbeving op Lombok

Het Indonesische eiland Lombok is opgeschrikt door een krachtige aardbeving met een kracht van 6,3. Dat meldt de Amerikaanse Geologische Dienst. Het epicentrum lag op zo’n 8 kilometer diepte in het noordoosten van het eiland aan de voet van de vulkaan Rinjani. Voorafgaand aan de beving was een schok met een kracht van 5,4.

Volgens een woordvoerder van het nationale rampenbureau zijn er geen meldingen over slachtoffers. Wel zijn huizen beschadigd in het oosten van het eiland. In de buurt van het dorp Belanting ontstonden aardverschuivingen, zo is te zien op video-opnamen van het Internationale Rode Kruis.

Lombok, dat ten oosten ligt van het vakantie-eiland Bali, is sinds 29 juli getroffen door een reeks aardbevingen en naschokken. Op 5 augustus kwamen op het eiland ruim 460 mensen om het leven door een aardbeving met een kracht van 6,9. Gevreesd wordt dat dat aantal verder zal oplopen. Zeker 1350 mensen zijn gewond geraakt en meer dan 350.000 dakloos. De schade wordt geschat op meer dan 300 miljoen euro.