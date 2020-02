Opnieuw aardbeving in Turks-Iraans grensgebied

De grensstreek tussen Turkije en Iran is zondagavond opnieuw opgeschrikt door een aardbeving, op een diepte van 10 kilometer. Deze had een kracht van 6,0. Volgens de Amerikaanse seismologische dienst USGS lag het epicentrum op Iraans grondgebied, 26 kilometer ten zuidoosten van de Turkse stad Saray.

Eerder op de dag werd vlak in de buurt een aardbeving met een magnitude van 5,7 gemeten op een diepte van slechts 6,4 kilometer. Er zijn tot dusver negen dodelijke slachtoffers gemeld en tientallen gewonden. Sommigen zijn er slecht aan toe. De aangerichte schade is volgens de berichten uit Turkije groot. Zeker duizend huizen en gebouwen zijn ingestort of beschadigd. In de loop van de dag volgde nog een aantal naschokken van ten minste 4,0.

De tweede zware beving, eveneens betrekkelijk oppervlakkig en daarom in potentie gevaarlijk, werd gevoeld tot in de Iraanse steden Khoy, zo’n 50 kilometer ten oosten van het epicentrum, en het veel zuidelijker gelegen Salmas. Volgens de Iraanse staatstelevisie zijn reddingswerkers onderweg naar het getroffen gebied.