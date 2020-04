Opmerkelijke toename coronabesmettingen in Singapore

Ondanks de uitgebreide en snelle maatregelen om verspreiding tegen te gaan, is er in Singapore toch een opmerkelijke toename van het aantal coronabesmettingen vastgesteld. Het ministerie van Volksgezondheid meldde maandag 386 nieuwe gevallen. Sinds de uitbraak van het longvirus, was de aanwas van patiƫnten in 24 uur niet zo groot.

Het ministerie zegt dat veel nieuwe slachtoffers buitenlandse arbeiders zijn, die elkaar aansteken. Ze verblijven in slaapzalen. Duizenden worden daar momenteel in quarantaine gehouden.

De stadstaat telt nu 2918 geregistreerde coronazieken. Tot dusver zijn negen mensen overleden. Singapore ondernam, evenals bijvoorbeeld Zuid-Korea, meteen actie om de coronacrisis te beteugelen, onder meer met een gedeeltelijke lockdown en de introductie van een tracking-app.