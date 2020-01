Opluchting voor door vuur ingesloten Australiërs op strand

Een vuurzee die duizenden mensen naar een strand in zuidoost-Australië dreef, is van richting veranderd. De bosbranden trekken volgens de autoriteiten aan de plaats Mallacoota voorbij, doordat wind de vlammen niet meer daarnaartoe blaast. De omroep ABC meldde dat er aan de rand van Mallacoota wel huizen zijn uitgebrand.

De badplaats ligt ruim 400 kilometer ten zuiden van Sydney. Duizenden mensen zijn er naar het strand gevlucht uit angst voor de oprukkende bosbranden die de lucht donkerrood en asgrauw kleuren. Ze werden onder meer met brandweersirenes opgeroepen hun huizen te verlaten en naar het strand te gaan.

De branden in Mallacoota zijn afgelopen zondag 30 kilometer landinwaarts ontstaan en worden aangewakkerd door de wind. Australië kampt vrijwel jaarlijks met talrijke bosbranden, maar de branden die sinds augustus woeden, zijn veel heviger onder meer door de droogte.

De Australische marine is in actie om mensen die door bosbranden langs de zuidoostkust zijn ingesloten, te helpen of te evacueren. Twee marineschepen worden donderdag voor de kust van Mallacoota verwacht met onder meer voedsel, drinkwater en tijdelijke onderkomens.