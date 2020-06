Opluchting in Spanje na einde coronanoodtoestand

Opluchting in Spanje na het einde van de maandenlange coronanoodtoestand. De strikte maatregelen in de strijd tegen het coronavirus behoorden tot de strengste van Europa.

De Spanjaarden kunnen zich weer vrij in het land bewegen en verwanten en vrienden bezoeken of naar hun vakantiehuis gaan. De afgelopen maanden moesten de meeste inwoners zo veel mogelijk in de buurt van hun woning blijven. Iedereen moet nog wel een mondkapje dragen waar niet voldoende afstand met anderen mogelijk is.

Behalve het opheffen van de noodtoestand, die sinds 14 maart van kracht was, gingen ook de grenzen weer open. De meeste Europeanen mogen het geliefde vakantieland weer in. Van alle reizigers wordt na aankomst op luchthavens de temperatuur gecontroleerd.

Eigenlijk hadden de reisbeperkingen pas op 1 juli moeten vervallen. Maar mede op aandringen van de toeristenindustrie is de opening vervroegd naar 21 juni. De sector, goed voor ruim 12 procent van het bruto binnenlands product, heeft naar eigen zeggen dit seizoen al mogelijk circa 90 miljard euro verloren.