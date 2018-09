Oplossing voor Aquarius-vluchtelingen

Er is een oplossing gevonden voor de 58 migranten aan boord van het voor de kust van Libië dolende schip Aquarius. Ze worden naar Malta gebracht en van daaruit verdeeld over vier landen in de EU. Dat hebben bronnen rond de Maltese regering dinsdag verklaard.

De Aquarius was het laatste reddingsschip dat in dat deel van de Middellandse Zee actief was. Zondag werd bekend dat Panama de registratie van vaartuig schrapte.

Panama zou een verzoek hebben ingewilligd van de Italiaanse regering. De Italianen hadden de eis bij Panama neergelegd omdat het schip de opgenomen vluchtelingen niet terugbrengt naar hun landen van herkomst.