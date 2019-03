„Oplossing nodig voor gevangen jihadgezinnen”

De Syrische Koerden hebben na de val van de laatste IS-enclave weer alarm geslagen over het grote aantal jihadisten dat ze hebben vastgezet. Die strijders en hun gezinnen vormen een probleem waar de internationale gemeenschap de ogen niet voor mag sluiten, zegt de Koerdische topfunctionaris Abdel Karim Omar tegen AFP.

Het aantal mensen in de Koerdische kampen zou fors zijn toegenomen in de laatste twintig dagen van de operatie bij Baghouz, het dorp waar IS-strijders probeerden stand te houden. „Er zijn duizenden strijders, kinderen en vrouwen uit 54 landen, exclusief de Irakezen en Syriërs. Zij vormen een grote last en een gevaar voor ons en de internationale gemeenschap”, zegt Omar.

„Er moet coördinatie plaatsvinden tussen ons en de internationale gemeenschap om dit gevaar aan te pakken”, aldus de functionaris. „Er zijn duizenden kinderen die aan de hand van de IS-ideologie zijn opgevoed.” Als die kinderen niet kunnen re-integreren in hun samenlevingen van herkomst, zijn ze volgens Omar potentiële toekomstige terroristen.

De door Koerden gedomineerde Syrische Democratische Strijdkrachten bestrijden IS met steun van de Verenigde Staten. Ze hebben ook veel buitenlanders in handen gekregen. Veel westerse landen staan echter niet te popelen om burgers terug te nemen die zich bij de jihadisten hebben aangesloten.