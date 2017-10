Oplichter tankt voor 1600 euro en rijdt weg

De auto volgooien en 1600 euro uitsparen. Dat gebeurde bij een pompstation in de Duitse gemeente Nettetal. De bestuurder van een „eigenlijk normaal uitziend” bestelwagentje tankte ruim 1000 liter super en ging ervandoor zonder te betalen. Door het toegenomen gewicht viel de topsnelheid echter zwaar tegen. „De afstand tot de grond was maar een paar centimeter”, zei een politiewoordvoerder donderdagavond.

Medewerkers van het benzinestation zetten de achtervolging in op de brandstofdief, waarna de gealarmeerde politie hem tot stoppen kon dwingen. Bij inspectie bleek in de laadruimte van zijn voertuig een extra tank van zeker 1000 liter te zijn aangebracht. De kentekenplaten waren gestolen. De chauffeur is gearresteerd.