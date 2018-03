Opkomst Italië lijkt hoger dan in 2013

De opkomst bij de parlementsverkiezingen in Italië lijkt zondag hoger dan bij de stembusgang in 2013. Italiaanse media meldden dat om 12.00 uur ruim 19 procent van de kiezers had gestemd. Vijf jaar geleden was dat bijna 15 procent.

Italië kiest een nieuw parlement van 630 zetels en 315 leden van de Senaat. Een nieuw kiesstelsel heeft ervoor gezorgd dat erg kleine partijen buiten de boot vallen als ze tenminste niet in een coalitie meedingen. Twee grote coalities, een centrumrechtse en een centrumlinkse, een eurosceptische protestpartij en een nieuwe radicaal linkse partij zijn de kansrijkste deelnemers.