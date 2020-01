Opkomst bij pensioenprotesten Frankrijk blijft dalen

Vele tienduizenden Fransen hebben donderdag gedemonstreerd tegen de geplande pensioenhervormingen van hun regering. Het ministerie van Binnenlandse Zaken meldt dat landelijk naar schatting zo’n 187.000 mensen de straat op gingen, fors minder dan bij andere recente protesten.

In Frankrijk wordt sinds december massaal gedemonstreerd tegen de hervormingsplannen. Het ministerie meldt dat op 9 januari nog zo’n 452.000 mensen de straat op gingen. Vorige maand deden 615.000 (17 december), 339.000 (10 december) en 806.000 (5 december) betogers mee aan de acties.

Boze burgers vrezen dat ze erop achteruitgaan als president Emmanuel Macron zijn plannen uitvoert. Hij wil de 42 afzonderlijke pensioenregelingen in zijn land samenvoegen. Dat moet leiden tot een eerlijker en transparanter systeem. Uit protest tegen de plannen wordt ook al 43 dagen gestaakt in het Franse openbaar vervoer.

De regering toonde zich eerder wel bereid een andere omstreden maatregel in te trekken: de verhoging van de leeftijd waarop mensen in aanmerking komen voor een volledig pensioen. Die had van 62 naar 64 moeten gaan. De grootste Franse vakbond, CFDT, reageerde positief op die handreiking en deed donderdag ook niet mee aan de protestacties.