Opkomst Afghaanse verkiezingen nog lager

De opkomst bij de presidentsverkiezingen in Afghanistan leek zondag nog lager te zijn dan in voorgaande jaren. Door de dreiging van aanslagen, een stille campagne en bezorgdheid over fraude bleven veel kiezers weg.

Afghanen gingen zaterdag naar de stembus in de eerste ronde van de presidentsverkiezingen die zal bepalen of president Ashraf Ghani een tweede termijn van vijf jaar krijgt. Ongeveer 9,6 miljoen Afghanen in het door oorlog verscheurde land - met een geschatte bevolking van 35 miljoen - hadden zich aangemeld om te stemmen. Ze konden hun stem uitbrengen bij ongeveer 4900 stembureaus.

Volgens een eerste telling zondag met gegevens van iets meer dan de helft van de stembureaus blijkt dat minder dan 1,1 miljoen mensen hadden gestemd, meldde de kiescommissie. Als deze cijfers stand houden, zou dit een opkomst van onder dan 25 procent betekenen, lager dan bij de drie vorige presidentsverkiezingen in Afghanistan.