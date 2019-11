Opkomst 71 procent bij verkiezingen Hongkong

Nog nooit zijn er in Hongkong voor een plaatselijke verkiezing zo veel stemgerechtigden op komen dagen. Na sluiting van de stembureaus om 22.30 (lokale tijd) is de definitieve opkomst vastgesteld op 71 procent, zo liet de kiescommissie weten.

Dat betekent dat meer dan 2,9 miljoen van de 4,1 miljoen stemgerechtigden in de voormalige Britse kroonkolonie hun stem hebben uitgebracht. Het aantal kiezers lag ook hoger dan bij de vorige verkiezingen voor de districtsraden in 2015. Toen hadden zich 3,1 miljoen kiezers geregistreerd, terwijl de opkomst 47 procent was.

De stembusgang gaat over een soort gemeenteraden in de achttien districten van de autonome metropool. Op het spel staan in totaal 452 zetels. Meer dan 1100 kandidaten doen mee.

De hoge opkomst wordt volgens waarnemers verklaard door politieke onrust als gevolg van de steeds gewelddadiger protesten waarbij activisten meer democratie en minder invloed van Peking eisen. De stembusgang wordt als een referendum gezien over het beleid van de regering van Hongkong die onder leiding van Carrie Lam met de protesten worstelt. De protesten en onlusten duren al vijf maanden. In de aanloop naar de verkiezingen van zondag was het echter rustig.

Het gaat formeel om de keuze van lokale bestuurders die zich bijvoorbeeld buigen over plaatselijk verkeer en vervoer of het ophalen van het vuilnis. Maar de discussie over de vraag of Hongkong democratisch en los van Peking moet zijn, of dat het per slot van rekening een Chinese haven is die onder Pekings leiders valt, woedt ook in de wijken.

Volgens The South China Morning Post hebben de voorstanders van nauwe banden met Peking bij de vorige ‘raadsverkiezingen’ vier jaar geleden bijna driehonderd zetels veroverd. De ijveraars voor een democratisch Hongkong dat los van de autocratische Chinese regering staat, kregen 126 zetels.