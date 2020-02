Opknapbeurt Big Ben-toren wordt steeds duurder

Aan de opknapbeurt van de Big Ben in Londen hangt een steeds groter prijskaartje. De restauratie van de Elizabeth Tower, waar de beroemde klok in hangt, was aanvankelijk begroot op omgerekend bijna 35 miljoen euro. De kosten zijn inmiddels bijna verdrievoudigd tot 95 miljoen euro.

De kosten lopen enorm op doordat er meer schade door bommen uit de Tweede Wereldoorlog is en bovendien asbest is gevonden, maakte het Britse parlement donderdag volgens de BBC bekend.

Ian Ailles van het Britse Lagerhuis zei dat de restauratie „complexer is dan van tevoren werd gedacht”. Volgens hem was het niet mogelijk om op voorhand „de volledige omvang van de schade” in te schatten. Naast de vondst van asbest is ook gebleken dat de wijzerplaten van de klok, die zijn voorzien van glas, beschadigd zijn. Daarnaast is er giftige verf gebruikt.

De restauratie van de 177 jaar oude klokkentoren begon in 2017. Het is niet de eerste keer dat de reparatiekosten oplopen. Bij de start van de werkzaamheden werd al bekend dat de totale kosten twee keer zo hoog werden dan begroot, van toen 29 miljoen naar 61 miljoen pond (ruim 69 miljoen euro).

De Elizabeth Tower met de wereldberoemde klok staat aan de Theems, midden in het centrum van Londen. De opknapbeurt moet volgend jaar klaar zijn.