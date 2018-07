Ophef over slaande medewerker Macron

Een medewerker van de Franse president Emmanuel Macron is ruim twee weken geschorst omdat hij een betoger heeft geslagen in Parijs. Op videobeelden op sociale media is te zien hoe de man, die een politiehelm draagt, samen met agenten een demonstrant overmeestert.

De betreffende medewerker was zelf geen agent, maar besloot kennelijk toch de politie een handje te helpen. De man was volgens het Élysée-paleis formeel alleen als waarnemer aanwezig bij de demonstratie. „Maar hij is duidelijk verdergegaan”, zei een woordvoerder van de president. Hij sprak over „onacceptabel gedrag”.

De oppositie klaagt dat de medewerker wel erg makkelijk wegkomt met het incident. „Deze video is schokkend. We krijgen nu het gevoel dat mensen in de entourage van Macron boven de wet staan”, zei partijleider Laurent Wauquiez van de centrumrechtse Republikeinen tegen radiozender Europe 1.