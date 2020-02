Ophef over reisje Boris Johnson naar Caribisch eiland

In het Britse Lagerhuis is ophef ontstaan over een reisje van premier Boris Johnson naar een Caribisch eiland. Oppositiepartij Labour wil weten wie de omgerekend bijna 18.000 euro betaalde voor de villa waarin Johnson verbleef op het eiland Mustique, onderdeel van Saint Vincent en de Grenadines.

Johnson meldde zijn reisje netjes aan bij het parlement en liet optekenen dat de zakenman David Ross het optrekje betaalde. Die ontkent dat echter en verklaarde dat hij Johnson alleen had geholpen om het vakantie-onderkomen te vinden.

Johnson was samen met zijn vriendin Carrie Symonds van 26 december tot 5 januari op Mustique. Volgens Downing Street is het reisje volgens de regels geregistreerd.