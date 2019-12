Ophef over Jezuskomedie in Brazilië

Bijna twee miljoen mensen in Brazilië hebben een petitie getekend tegen de kerstspecial van een komedieserie op Netflix. In de aflevering, ”The First Temptation of Christ”, wordt Christus als een homoseksuele man voorgesteld die met Zijn vriend bij familie op bezoek gaat.

Dat meldden Braziliaanse media maandag. De ondertekenaars van de petitie eisen dat de 46 minuten durende aflevering van de serie wordt verwijderd. Aanbieder Netflix heeft nog niet op de verontwaardiging gereageerd.

De serie is gemaakt door komediegroep Porta dos Fundos. Die zegt in een reactie op de ontstane ophef dat ze culturele thema’s in de samenleving op een humoristische en satirische wijze wil belichten. „Vrijheid van meningsuiting is een essentieel onderdeel van de democratie”, aldus de groep.