Ophef onder VN-personeel over ‘racistische’ enquête over racisme

Onder personeel van de Verenigde Naties is ophef ontstaan over een personeelsenquête over racisme. Op de vraag hoe medewerkers zich identificeren, was „geel” een van de mogelijke antwoorden. Die term wordt door veel mensen van Oost-Aziatische afkomst als beledigend en racistisch ervaren.

De ‘VN-enquête over Racisme’ werd woensdag naar duizenden medewerkers gestuurd. In een begeleidende email staat dat het onderzoek deel uitmaakt van een campagne van VN-chef Antonio Guterres „om racisme uit te bannen en waardigheid te bevorderen”.

Maar de eerste vraag, hoe medewerkers zich identificeren, bevatte met het mogelijke antwoord „geel” een gedateerde westelijke term die denigrerend is voor Aziaten, klaagden meerdere geschokte VN-medewerkers. Andere mogelijke antwoorden waren onder meer „zwart”, „bruin”, „wit”, en „gemengd/multiraciaal”. „De eerste vraag is idioot, zeer beledigend en het is niet voor te stellen hoe die ooit is goedgekeurd voor een algemene enquête in een diverse organisatie als de VN”, aldus een medewerker.

Een VN-woordvoerder beloofde dat de enquête offline wordt gehaald en wordt aangepast. De klachten noemt hij legitiem. „Wij erkennen dat deze categorieën met meer fijngevoeligheid geformuleerd moeten worden en zullen direct stappen nemen om dit recht te zetten”, aldus de woordvoerder.

Organisaties en bedrijven staan onder toenemende druk om maatregelen te nemen tegen racisme en discriminatie sinds de massale protesten die volgden op de gewelddadige dood van de zwarte arrestant George Floyd. Hij kwam eind mei in het Amerikaanse Minneapolis om het leven nadat een witte agent minuten lang diens knie in zijn nek had gedrukt.