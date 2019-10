Ophef om nepvideo moordende Trump

Amerikaanse journalisten hebben geschokt gereageerd op een filmpje waarin president Donald Trump zogenaamd op bloedige wijze afrekent met de media en critici.

„Alle Amerikanen zouden deze weergave van geweld richting journalisten en politieke tegenstanders van de president moeten veroordelen”, zegt het hoofd van journalistenorganisatie WHCA, The White House Correspondents’ Association.

Op de beelden is te zien hoe het hoofd van Trump is geplakt op het lichaam van iemand die het vuur opent in „de kerk van nepnieuws”. Over de gezichten van sommige aanwezigen zijn de logo's geplakt van nieuwsorganisaties. De beelden van het bloedbad lijken afkomstig te zijn uit de film Kingsman: The Secret Service.

The New York Times berichtte dat het filmpje is getoond in een resort van Trump in Miami. Daar hield de pro-Trump-groep American Priority een meerdaagse conferentie. De organisatoren hebben in een verklaring afstand genomen van de omstreden video. Die zou zonder toestemming zijn vertoond in een ‘zijkamer’.

De WHCA, die journalisten vertegenwoordigt die in het Witte Huis werken, zegt „geschokt” te zijn door de beelden. Trump heeft een gespannen relatie met veel nieuwsorganisaties, die hij verwijt „nepnieuws” over hem te verspreiden.