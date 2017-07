Ophef om miljoenenvergoeding voor „terrorist”

De Canadese regering is van plan een voormalige gevangene uit Guantanamo Bay een schadevergoeding te betalen van omgerekend 6,8 miljoen euro. Ook worden excuses aangeboden aan Omar Khadr, zeiden twee goed ingevoerde bronnen dinsdag. De oppositie is woedend om de „riante beloning voor een veroordeelde terrorist”.

De zaak van Khadr houdt de gemoederen in Canada al jaren bezig. De Canadees werd in 2002 op vijftienjarige leeftijd na een vuurgevecht opgepakt in Afghanistan. Hij bekende een hospik te hebben gedood en werd de jongste gevangene in de Amerikaanse militaire gevangenis op Cuba. Hij zat er uiteindelijk tien jaar vast.

Het hooggerechtshof oordeelde in 2010 dat Canada schuldig was aan het schenden van de rechten van de destijds minderjarige verdachte, die ook door medewerkers van Canadese inlichtingendiensten is ondervraagd. Inmiddels is volgens de bronnen een akkoord bereikt over compensatie voor Khadr, die zijn bekentenis weer heeft ingetrokken.

De conservatieve oppositie is niet te spreken over de vermeende deal. „Het is één ding om te erkennen dat hij mogelijk slecht is behandeld”, zei een woordvoerder. „Maar het is verkeerd om een riante beloning te geven aan een veroordeelde terrorist die een geallieerde soldaat heeft gedood.”