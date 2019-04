Ophef om ijsmachines cipiers Nieuw-Zeeland

In Nieuw-Zeeland is ophef ontstaan over de aankoop van 193 machines om ijsdrankjes te maken in gevangenissen. Die waren bedoeld om gevangenisbewakers verkoeling te bieden tijdens de hete zomer, maar de oppositie klaagt volgens lokale media over geldsmijterij.

Uit opgevraagde documenten blijkt dat ruim een miljoen dollar (ongeveer 600.000 euro) is gespendeerd aan de apparaten, waar de ijsdrank slush mee gemaakt kon worden. Dat is volgens de autoriteiten veel effectiever dan drinkwater uitdelen.

Oppositieleider Simon Bridges noemt de uitgave „extravagant” en wijst erop dat cipiers vroeger ook geen ijsmachines nodig hadden. Verantwoordelijk minister Kelvin Davis vindt de aankoop wel nuttig. Hij wijst erop dat gevangenispersoneel in extreme hitte moest rondlopen in steekwerende vesten van 6 kilo.