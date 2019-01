Ophef om geweld jonge asielzoekers Duitsland

In Duitsland is commotie ontstaan nadat vier dronken asielzoekers in de gemeente Amberg (Beieren) passanten in elkaar sloegen. Daardoor raakten twaalf mensen gewond. Het voorval leidt tot geschokte en boze reacties. De Beierse fractie van de rechts-populistische Alternative für Deutschland (AfD) eist dat de daders het land worden uitgezet.

De verdachten komen volgens de politie uit Afghanistan, Syrië en Iran. Ze zouden op zaterdagavond op het station in de stad mensen hebben aangevallen. De slachtoffers zijn volgens de autoriteiten tussen de 16 en 42 jaar oud en liepen in de meeste gevallen lichte verwondingen op. Een 17-jarige jongen moest met een hoofdwond worden opgenomen in het ziekenhuis.

Burgemeester van Amberg, Michael Cerny (CSU), sprak op Facebook zijn afschuw uit over het geweld. Hij noemde de daders „idioten” die ook vreedzame asielzoekers een slechte dienst bewijzen. De christendemocraat kreeg via de sociale netwerksite vele honderden reacties op die post.