Ophef in Zweden na doodschieten 12-jarig meisje

De dood van een 12-jarig meisje heeft in Zweden geleid tot grote verontwaardiging. Het kind overleed nadat ze afgelopen weekend was neergeschoten in de buurt van een tankstation. Ze liet daar volgens Zweedse media haar hond uit en is vermoedelijk geraakt door een verdwaalde kogel.

Rouwende mensen legden maandag bloemen op de plek van de schietpartij in Botkyrka, bij hoofdstad Stockholm. „Dit mag niet meer gebeuren. Het was een meisje van twaalf”, zei een 51-jarige vrouw daar. Ook politici reageren boos. Minister Morgan Johansson van Justitie sprak zijn „walging” uit over het geweld en beloofde „meer politie en hogere straffen”.

Zweedse media berichten dat bendeleden het echte doelwit waren van de schutter of schutters, maar dat wil de politie niet bevestigen. Het zou niet de eerste keer zijn dat omstanders per ongeluk worden gedood bij zo’n incident. Dat gebeurde de afgelopen tien jaar ongeveer vijftien keer, zei een criminoloog tegen omroep SVT.