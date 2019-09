Opgestapte Britse ambassadeur nu Lord

De voormalige Britse ambassadeur in de VS, die in opspraak kwam en opstapte na opmerkingen over president Donald Trump, blijkt door ex-premier Theresa May te zijn benoemd tot Lord en is nu lid van het Hogerhuis. Dat meldden Britse media dinsdag.

Nigel Kim Darroch moest in juli opstappen na het uitlekken van geheime memo’s waarin hij de regering van president Trump zwaar bekritiseerde. Hij noemde Trump onbekwaam en berichtte dat de president onzin uitkraamt en onzekerheid uitstraalt. Hij omschreef de Amerikaanse regering als „uitzonderlijk disfunctioneel”.

Trump reageerde boos en noemde Darroch een domme kerel en een „pompeuze gek” waar de Amerikaanse regering niet mee kon werken. Darroch stapte daarna op.

May benoemde Darroch tot Lord in een lijst die zij indiende bij haar ontslag in juni.