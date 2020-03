Opgeschorte doodstraf Amerikaan alsnog ten uitvoer gebracht

In de Amerikaanse staat Alabama is de 43-jarige Nathaniel Woods alsnog met een dodelijke injectie geëxecuteerd. Dat gebeurde enkele uren nadat het Amerikaanse Hooggerechtshof de uitvoering van de doodstraf had opgeschort. Dat uitstel kwam een halfuur voordat de man aanvankelijk zou worden geëxecuteerd.

Het Hof wilde nogmaals alle omstandigheden rond de zaak bekijken. Enkele uren later verwierp het Hof alsnog het laatste beroep tegen de doodstraf en werd de executie alsnog uitgevoerd.

De veroordeelde kreeg de doodstraf vanwege betrokkenheid bij het doodschieten van drie politiemensen in 2004 die hem en een medestander in een appartement wilden arresteren wegens drugshandel.

Tegen de veroordeling is veel protest geweest, onder meer van Martin Luther King III, de zoon van de vermoorde dominee Martin Luther King. Het staat namelijk vast dat Woods niet degene was die de fatale schoten heeft gelost.

Woods is een van de twee veroordeelden in de zaak. De tweede man wacht nog op uitvoering van zijn doodstraf.