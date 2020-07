‘Opgepakte Russen beraamden terreuracties in Wit-Rusland’

De ruim dertig Russen die in Wit-Rusland zijn aangehouden, waren bezig met het organiseren van terreuracties. Dat hebben lokale autoriteiten donderdag verklaard.

32 Russen werden in de nacht van dinsdag op woensdag opgepakt in de hoofdstad Minsk. Een 33e persoon werd opgepakt in het zuiden van het land. Het zou gaan om leden van PMC Wagner, een Russische paramilitaire organisatie. Er zouden zo’n 200 Russische huurlingen in Wit-Rusland zijn en daar wordt naar gezocht, aldus de autoriteiten.

De Russen zouden in Wit-Rusland zijn om de situatie rond de verkiezingen te destabiliseren. Op 9 augustus zijn presidentsverkiezingen in Wit-Rusland

PMC Wagner, ook bekend als de Wagner Group, wordt omschreven als een privémilitie (of een privé-agentschap voor militaire contracten) die diensten heeft geleverd aan strijdende partijen in verschillende conflicten, waaronder de Syrische regering tijdens de Syrische burgeroorlog.

Volgens Russische media heeft Minsk de Russische ambassadeur op het matje geroepen.