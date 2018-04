Opgepakte Noor in Rusland bekent spion te zijn

Een 62-jarige Noor die in december vorig jaar in Rusland werd aangehouden op verdenking van spionage heeft bekend dat hij een gepensioneerd medewerker is van de militaire inlichtingendienst van zijn land. Frode Berg heeft jarenlang voor het Noorse leger gewerkt als grensbewaker, maakte de advocaat van Berg bekend.

„We weten dat wat Berg in Rusland deed deels werk voor de inlichtingendienst was, maar we zijn in de steek gelaten door degenen die hem naar Rusland gestuurd hebben”, vertelde zijn advocaat.

Ondanks zijn achtergrond in het leger heeft Berg tegen Noorse media gezegd dat hij niet wist dat hij een gevaarlijke operatie uitvoerde voor zijn land.

Berg werd in Rusland opgepakt met 3000 dollar op zak. Volgens Rusland was dat tipgeld voor informatie over de vloot nucleaire onderzeeboten van het land. De Noor riskeert een gevangenisstraf van minstens tien en maximaal twintig jaar.