Opgepakte man na neerschieten geestelijke Lyon vrijgelaten

De man die zaterdag was aangehouden na het neerschieten van een geestelijke in de Zuid-Franse stad Lyon is vrijgelaten. Het parket meldde zondag dat er geen bewijs is gevonden dat hij betrokken was bij het incident. Ook liet de gezondheidstoestand van de man niet toe dat hij nog langer werd vastgehouden.

Een Grieks-orthodoxe priester werd zaterdag twee keer beschoten toen hij zijn kerk in Lyon aan het sluiten was. De dader maakte zich uit de voeten. De geestelijke raakte levensgevaarlijk gewond.

Over het motief voor de daad is nog niets bekend. Het kan een persoonlijke afrekening zijn geweest, melden Franse media. De priester zou in het verleden ruzie hebben gehad met een man die hem toen ook aanviel.