Opgepakte kapitein „hield zich aan regels”

De kapitein die is aangehouden na de fatale aanvaring op de Donau in Boedapest, ontkent dat hij iets verkeerd heeft gedaan. De advocaat van de 64-jarige Oekraïner meldde vrijdag in een verklaring dat de man geen regels heeft overtreden. De Hongaarse politie hield de kapitein van het schip Viking Sigyn donderdag aan op verdenking van roekeloos gedrag.

De raadsman noemt het voorbarig om de man al als verdachte te behandelen, aangezien de oorzaak van de aanvaring nog niet duidelijk is. De 135 meter lange Viking Sigyn, een riviercruiseschip, ramde een veel kleinere toeristenboot, van 26 meter. Die zonk binnen enkele seconden.

Van de 35 opvarenden werden er slechts zeven levend uit het water gehaald. Bijna alle slachtoffers zijn Zuid-Koreaanse toeristen. Het wrak en de meeste lichamen moeten nog worden geborgen.