„Opgepakte Amerikaan in Moskou voor bruiloft”

De Amerikaan die in Rusland is opgepakt op verdenking van spionage, was in Moskou voor een bruiloft. Dat laat de familie van de gearresteerde oud-marinier Paul Whelan (48) weten aan CNN.

De Russische autoriteiten arresteerden Whelan afgelopen vrijdag. Hij kan volgens Russische media 10 tot 20 jaar gevangenisstraf krijgen als hij schuldig wordt bevonden. De familie van de Amerikaan spreekt tegen dat hij een spion is. „Het staat buiten kijf dat hij onschuldig is en we vertrouwen erop dat zijn rechten gerespecteerd zullen worden”, citeert CNN uit een verklaring van David Whelan, de broer van de verdachte.

Paul Whelan is directeur veiligheid voor het bedrijf BorgWarner, een leverancier van voertuigonderdelen. Hij reisde eind december naar Moskou voor de bruiloft van een andere oud-marinier en een Russische vrouw, zegt de broer. Whelan kwam uiteindelijk niet opdagen bij het huwelijk en was ook niet bereikbaar. Zijn broer zegt via de media te hebben ontdekt dat zijn broer is aangehouden.