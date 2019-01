Opgepakte Amerikaan had „geheime informatie”

Een Amerikaan die in Rusland is opgepakt op verdenking van spionage, had volgens zijn advocaat documenten met geheime informatie in zijn bezit. Hij zou de USB-stick met die vertrouwelijke gegevens nietsvermoedend in ontvangst hebben genomen in een hotelkamer, waarna de autoriteiten hem vrijwel direct arresteerden.

De Russische advocaat van spionageverdachte Paul Whelan zegt dat zijn cliënt dacht dat hij culturele informatie kreeg toegestopt. De oud-marinier zou niet in de gelegenheid zijn geweest de informatie zelf te bekijken, omdat hij vrijwel direct werd aangehouden. Dat gebeurde eind vorig jaar.

„Paul zou eigenlijk informatie krijgen die niet geheim was”, zei zijn advocaat Vladimir Zjerebenkov. „Het ging om culturele dingen. Een trip naar een kathedraal. De vakantiefoto’s van Paul. Maar er bleek geheime informatie op te staan.”

Whelan was volgens zijn familie in Moskou voor een bruiloft. De Russische veiligheidsdienst FSB verdenkt de Amerikaan echter van spionage. De Russische minister Sergej Lavrov (Buitenlandse Zaken) concludeerde eerder dat de Amerikaan „op heterdaad is betrapt”.

De Amerikaan riskeert volgens TASS een gevangenisstraf van 10 tot 20 jaar. Een rechtbank in de Russische hoofdstad besloot dinsdag dat hij niet voorwaardelijk wordt vrijgelaten. Whelan heeft naar verluidt niet alleen de Amerikaanse nationaliteit, maar ook een Iers, Canadees en Brits paspoort.