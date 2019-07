Operatie toupet: man met cocaïne onder pruik

Een Colombiaanse man is op de luchthaven van Barcelona gearresteerd met een halve kilo cocaïne verborgen onder zijn pruik, zei de Spaanse politie dinsdag.

De man trok de aandacht van de politie omdat hij „behoorlijk zenuwachtig” was en zijn pruik „onevenredig groot” was. Politiefunctionarissen ondervroegen de man en vonden een „perfect afgesloten pakket op zijn hoofd geplakt”. Het bevatte 503 gram cocaïne ter waarde van meer dan 30.000 euro.

In wat de politie „Operatie Toupet” heeft genoemd, werd de man opgepakt op de luchthaven El Prat van Barcelona nadat hij met een vlucht vanuit Bogota arriveerde.

Spanje is een belangrijke toegangspoort voor cocaïne naar Europa, voornamelijk uit Colombia. Smokkelaars nemen vaak hun toevlucht tot creatieve methoden om drugs voorbij de Spaanse douane te krijgen.

Zo heeft de politie de afgelopen jaren cocaïne aangetroffen in borstimplantaten, uitgeholde ananassen, een rolstoelkussen, een gipsverband om het gebroken been van een man en in een servies.